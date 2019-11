Vorlesestunde

So ein Mist! Ausgerechnet am Tag vor Weihnachten muss der alte Pettersson sich den Fuß verstauchen. Und der freche kleine Kater Findus hatte sich doch schon so sehr auf den Weihnachtsbaum, das gute Essen und die Geschenke gefreut! Das muss jetzt ja wohl alles ausfallen. Sehr traurig ist der Kater Findus da. Ob es noch eine Lösung gibt? Manuela Jeischik liest die Weihnachtsgeschichte von Sven Nordqvist.