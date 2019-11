Schneewittchen On Ice

Das Märchen der Gebrüder Grimm auf glitzernden Kufen.

Ein Feuerwerk aus Eistanz und

atemberaubender Zirkusartistik für die ganze Familie!

Mit dem Ensemble des Russian Circus On Ice

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ - Das berühmteste Märchen der Welt ist Inspirationsquelle für Malerei, Literatur, Musik, Film und Popkultur und wurde schon tausendmal erzählt.

Nun ist Schneewittchen die Vorlage für die neue „on Ice“-Produktion des Russian Circus On Ice. Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer Verschmelzung aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik auf glitzernden Kufen, nimmt der Russian Circus on Ice das Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt mit. Das Märchen über Schönheit, Eifersucht und Neid, mit seiner langen multikulturellen Tradition, ist geheimnisvoll, verspielt und romantisch, doch zugleich wild und aufregend.

Von Anfang an wird die Geschichte als eine Art Zauberzirkus dargestellt, bei der die Zuschauer aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Neue Technologien, aufwendige Bühnenbilder, faszinierende Requisiten, ein spektakuläres Lichtdesign und 3D-Projektionen erschaffen ein großartiges Zirkuserlebnis! Beeindruckend und atemberaubend sind auch das Bühnenbild und die Kostüme. Vor allem die Waldszene, in der Bäume, Tiere und auch die sieben Zwerge auf glitzernden Kufen „tanzen“ und das Publikum mit mitreißender Artistik verzaubern.

Dieser märchenhafte Klassiker wird der lustigste Winterkracher des Jahres - voller Musik, Eleganz, Zirkusartistik und Poesie - mit gut gelaunten Helden und drollige Zwergen...