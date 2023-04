Jesus Chrüsler Supercar & Support

Angeführt von ihrem axtschwingenden Frontmann Robban Bergeskans, dem Stockholmer Rudel, bestehend aus dem Schlagzeug-Uhrwerk Nicke Forsberg, dem ehemaligen Refused- und The Bones-Gitarristen Pär Jaktholm und dem Sechssaiten-Shooter Tobias Engdahl, rast die schwedische Death n Roll-Höllenmaschine JESUS CHRÜSLER SUPERCAR weiterhin mit Vollgas über den staubigen Asphalt der Rock n Roll-Autobahn.

Nach Tourneen mit Clutch, Spiritual Beggars und Bullet und nach Auftritten auf Festivals wie dem Wacken Open Air, Rock Am Stück, Dong Open Air, Sankt Hell, Icerock Festival und Hoflärm Open Air sind JESUS CHRÜSLER SUPERCAR eine Macht, mit der man rechnen muss.

"In einer Welt ohne Lemmy sind JESUS CHRÜSLER SUPERCAR genau das, was man braucht", schrieb das britische Webzine AveNoctum.com. Dieses Zitat kann unkommentiert bleiben, auch wenn die Schweden ihrem immer vielschichtiger werdenden Sound deutlich mehr Facetten hinzufügen.

THE ROADBLOCKS

ist eine vierköpfige Punkrock-Band aus Süddeutschland, gegründet in 2016 von Chris (Gitarre & Gesang), Tom (Gitarre & Gesang), Kevin (Bass & Gesang) und Dennis (Drums).Inspiriert von den frühen ?77er Punkrock-Pionieren bis hin zu aktuellem Streetpunk, definieren THE ROADBLOCKS ihren eigenen unverkennbaren Stil. Manchmal melodisch, manchmal dreckig, immer nach vorne! Als Support-Act von Bands wie HASS (D), GUITAR GANGSTERS (UK) oder THE PEACOCKS (CH) haben sie sich bereits einen Namen gemacht und sind hungrig nach mehr!

Einlass: 20.00 Uhr