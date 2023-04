Ausstellung: Roland Schmitt - Sammeln, ordnen, zusammensetzen = Fotocollagen

Roland Schmitt, Jahrgang 1952, studierte Kunsterziehung an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und Germanistik an der Universität Stuttgart. Er war als Kunsterzieher in Schwäbisch Gmünd und Eislingen tätig. Zwischen 1990 und 1993 hatte er einen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und die Leitung der Kolping Kunstschule Stuttgart inne. Von 1993 bis 1999 war er Lehrer an der Deutschen Schule Malaga/Spanien. Zwischen 1999 und 2000 unternahm er prägende Reisen. Seit 2017 ist er freischaffend tätig. Schmitt erhielt den Preis der Akademie Stuttgart, den Jugendpreis der Stadt Schwäbisch Gmünd und den Kunstpreis der Kreissparkasse Neu-Ulm. Seit seinem Studium beschäftigt er sich mit der Umsetzung von konkreten Gegenständen durch Veränderung ihrer Funktion und auch Form in ein autonomes Kunstwerk. Marcel Duchamp hat seine Kunstvorstellungen entscheidend geprägt. Mit dem Aufkommen des Computers und den entsprechenden Programmen entstanden digitale Fotocollagen. Das Sammeln von Objekten und Fotografien wurde zur beherrschenden Betätigung seiner künstlerischen Arbeit. Die schier unerschöpfliche Menge an Material erforderte es, strukturiert und geordnet zu werden. So schuf er Serien von digitalen Bildern und gliederte sie in Typen aufgrund gemeinsamer Eigenschaften wie Form, Funktion oder Inhalt. Das einzelne Bild verliert an Wichtigkeit und geht in der Menge der Variante unter, die wiederum ein neues Ganzes ergeben.

Öffnungszeiten: Di - So von 14 bis 17 Uhr