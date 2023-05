In diesem Jahr findet die Sommerserenade „Musik von der Burg“ auf Grund der Baumaßnahmen auf der Burgruine Helfenstein, in der Straub Mühle in Geislingen statt. Bei hoffentlich schönstem Sommerwetter unterhalten Sie die Musiker der Stadtkapelle Geislingen wieder mit vielen interessanten musikalischen Highlights. Das bunte Programm, zum Motto: Musik bei schönem Wetter im Freien zu genießen, mit modernen und populären Arrangements für Blasorchester.