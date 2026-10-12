Vorlesetag - Vorlesen als Superkraft: Wie Bücher Sprache, Selbstvertrauen und Spaß fördern

Warum Bücher viel mehr können, als nur Geschichten erzählen, erklärt Sabine Bonewitz von der Stiftung Lesen in ihrem Vortrag.

Warum gehören Vorlesen und Spielen eng zusammen, welche Kompetenzen werden gefördert und was hat Vorlesen mit Empathie, Medienkompetenz und sogar Mut zu tun? Neben einem fachlichen Einstieg nennt Sabine Bonwitz persönliche Buchtipps und praktische Empfehlungen für Eltern, Großeltern und pädagogische Fachkräfte.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/vorlesetag-vorlesen-als-superkraft-wie-buecher-sprache-selbstvertrauen-und-spass-foerdern-261H501504