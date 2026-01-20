Vorlesewettbewerb2025/2026

Regionalentscheid in der Stadtbücherei Leonberg

Wer liest am besten vor im Kreis Böblingen Nord? Beim Regionalentscheid des 67. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels lesen die Sieger*innen der Schulentscheide in Leonberg um die Wette.

Mit circa 600.000 Teilnehmer*innen jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands.

Der Regionalentscheid findet am 11.02.2026 um 14:00 Uhr in der Stadtbücherei Leonberg in der Liststraße 19 statt. Der Sieger oder die Siegerin darf zum nachfolgenden Bezirksentscheid fahren.

Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert den Vorlesewettbewerb. Die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg, die Sparda-Bank Hessen, der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e. V. und die Sparda Bank Hamburg fördern die Entscheide auf der regionalen Ebene. Medienpartner ist der rbb.

Der aktuelle Stand des 67. Vorlesewettbewerbs sowie alle Informationen und Termine sind auf www.vorlesewettbewerb.de zu finden