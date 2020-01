Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben.

Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler aus den sechsten Klassen aller Schularten beteiligen sich jedes Jahr. Zum Regionalentscheid Reutlingen treten die Schulsieger aus dem Landkreis an: Die Gruppe Stadt liest um 13.30 Uhr, die Gruppe Land um 15.00 Uhr. Die Buchhandlung OSIANDER richtet den Entscheid in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Reutlingen aus. Über Bezirks- und Länderebene führt der Wettbewerb schließlich bis zum Finale in Berlin.

In Kooperation mit der Buchhandlung Osiander Reutlingen