Vorlesezeit: "Der Drache mit den roten Augen"

Unsere Vorlesepatin Irmgard Schmidt liest am Donnerstag, 6. Juni 2024 um 15 Uhr in der Stadtbücherei aus dem Bilderbuch von Astrid Lindgren vor.

In der Geschichte „Der Drache mit den roten Augen“ machen ein kleines Mädchen und ihr Bruders eines Morgens in ihrem Stall eine überraschende Entdeckung: Neben den neugeborenen Ferkeln finden sie einen kleinen grünen Drachen. Niemand kann sich erklären, wie der Drache dorthin gekommen ist. Anfangs ist der Drache noch sehr schwach, doch mit der Zeit und dank der sorgfältigen Pflege der Kinder, die ihm immer wieder zu fressen geben, wird er kräftiger und lebendiger. Die Kinder schließen den ungewöhnlichen Neuankömmling schnell in ihr Herz und erleben mit ihm eine ganz besondere Zeit, die ihr Leben bereichert und ihnen zeigt, dass Freundschaft in den unerwartetsten Formen entstehen kann.

Kleine und große Leute ab 4 Jahren sind dazu herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Bitte anmelden unter Tel. 09852 – 34 56 oder per E-Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de