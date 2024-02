Theater "Miss Daisy und ihr Chauffeur"

Schauspiel von Alfred Uhry

Mit Doris Kunstmann und Ron Williams

Atlanta, Georgia, 1948: Miss Daisy ist eine 72-jährige pensionierte Schullehrerin. Nachdem sie eines Tages mit ihrem Auto einen Unfall verursacht hat, kauft Sohn Boolie ihr einen neuen Wagen und engagiert vorsichtshalber den farbigen Chauffeur Hoke Colburn. Hoke, mit seinen 60 Jahren selbst nicht mehr der Jüngste, ist ein ruhiger, lebenskluger Mann und somit der ideale Gegenpart zur egozentrischen Miss Daisy, die sich hartnäckig weigert, seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Mit Ausdauer und unbeeindruckt von mancher unfreundlichen Bemerkung der alten Dame schafft es Hoke schließlich, dass Miss Daisy in den Wagen einsteigt. Allmählich entsteht zwischen dem ungleichen Paar während der gemeinsamen Ausfahrten eine respektvolle Sympathie. Es ist ein Gesellschaftsstück, das auf menschliche und sehr unterhaltsame Weise den Blick auf Rassentrennung und Ressentiments in den Südstaaten freigibt.

Eine Produktion des Tournee-Theater Thepiskarren