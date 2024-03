Vernissage: Von Viertelesschlotzern und Vesperstuben - Ditzinger Wirtshausgeschichte(n)

Mal sind sie legendär, mal verrufen. Mal kommt man wegen der Küche, mal wegen der Geselligkeit.

Gasthäuser als Orte von Genuss und Gemütlichkeit sind aus der Stadtgeschichte nicht wegzudenken! Und sind als wichtige Orte des gesellschaftlichen Miteinanders doch immer mehr aus dem Stadtbild verschwunden.

In dieser Ausstellung zeigt das Stadtmuseum in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv die bewegte Geschichte von bekannten - und nicht so bekannten! – Ditzinger Gaststätten, Gastwirten und Gästen. Originale Einrichtungsgegenstände, Soundcollagen und typische "Souvenirs" aus Kneipen und Wirtshäusern lassen die Atmosphäre alter Schankstuben wiederaufleben. Sie werden ergänzt durch interaktive Stationen zur regionalen Wirtshauskultur, Kuriositäten und die Möglichkeit, eigene Geschichten und Erlebnisse zu Papier zu bringen.

Die Sonderausstellung ist ab Mittwoch, den 17. April 2024 jeweils dienstags bis sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr im Stadtmuseum Ditzingen zu sehen und wird ergänzt werden durch Vorträge, Spieleabende und Lesungen. Für die Buchung von Gruppenführungen wenden Sie sich gerne an museum@ditzingen.de, Telefon (07156) 164-308