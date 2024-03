Das Ende des Osmanischen Reiches und die Entstehung der modernen arabischen Staatenwelt

Ein Vortrag von Dr. Hans-Ulrich Kühn

Rund 400 Jahre beherrschten die Türken weite Teile Europas und Asiens. Mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches begannen die europäischen Großmächte im 19. Jh. mit einer beispiellosen Einflussnahme auf die Geschicke des Nahen Ostens. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen dauern bis heute an und sie sind oft Ursachen zahlreicher heutiger Konflikte in der gesamten Region. Wo liegen die Ursprünge des Nahostkonfliktes und warum stehen sich Griechen und Türken einander oft feindselig gegenüber? Warum ist die griechische Nationalfahne weiß-blau? In einem historischen Bogen vom 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts können wir diese Grundlinien nachzeichnen. Mit dieser Annäherung an die komplexen Vorgänge lassen sich die Ereignisse der Gegenwart, die derzeit die Nachrichten bestimmen, besser einordnen. Die Folgen des Imperialismus wirken bis heute nach und sind teilweise Ursache der heutigen Probleme.