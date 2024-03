Kunsthandwerkermarkt

Erneut treffen sich kleine Werkstätten mit ihrem handgearbeiteten kreativen Angebot am 20. und 21. April zum „Markt der Töpfer, Künstler und Kunsthandwerker“ in Ditzingen in der Marktstraße und Münchinger Straße.

Bereits zum 18. Mal findet der Markt, der zu einem der schönsten und hochwertigsten in der Region für handgearbeitete Artikel gehört, statt. Am Samstag und Sonntag öffnen die Aussteller jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr ihre Stände. Auch für Kinder ist Kunstvolles geboten: beim Kinderschminken dürfen sich die Minis verwandeln lassen oder wer selbst kreativ sein möchte, kann bei der Holzwerkstatt mitwirken. Hier werden kleine Holzboote mit Luftballonmotor gebaut, bemalt und getestet.

Weitere Informationen erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung im Ditzinger Anzeiger oder unter www.Ditzingen.de