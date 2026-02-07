Vorlesezeit im Juli

Anmeldungen bitte persönlich, telefonisch unter 09852 – 34 56 oder per E-Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de.
Der Eintritt ist frei.
Info
Stadtbücherei Feuchtwangen Webergasse 7, 91555 Feuchtwangen
Kinder & Familie
für kleine und große Leute ab 4 Jahren
Stadtbücherei Feuchtwangen Webergasse 7, 91555 Feuchtwangen
Anmeldungen bitte persönlich, telefonisch unter 09852 – 34 56 oder per E-Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de.
Der Eintritt ist frei.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH