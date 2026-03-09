Vorlesezeit im September

für kleine und große Leute ab 4 Jahren

Stadtbücherei Feuchtwangen Webergasse 7, 91555 Feuchtwangen

Anmeldungen bitte persönlich, telefonisch unter 09852 – 34 56 oder per E-Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de.

Der Eintritt ist frei.

Info

Stadtbücherei Feuchtwangen Webergasse 7, 91555 Feuchtwangen
Kinder & Familie
09852 – 34 56
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