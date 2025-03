Vorlesezeit mit dem Lese-Haus

Das Lese-Haus, eine Initiative der Stadtbücherei, hat das Ziel, Kindern von klein auf die Freude am Lesen zu vermitteln. In einer gemütlichen und persönlichen Umgebung können die Kinder in Geschichten eintauchen. Vorlesen fördert die Entwicklung von Sprach- und Wortschatzkenntnissen und schafft darüber hinaus eine Verbindung zwischen verschiedenen Generationen. Ehrenamtliche Lesepatinnen und Lesepaten wählen Geschichten aus und lesen diese den Kindern vor.