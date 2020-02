Vormittagsfrauen

Literaturgespräch.

Mittwoch, den 22.4. und 29.4.20, jeweils 9.00 Uhr

Jonas Lüscher: „Kraft“

Richard Kraft ist Rhetorikprofessor an der Universität Tübingen. So gut und erfolgreich er in seinem Beruf ist, so schwierig gestaltet sich sein Privatleben. Er ist zum zweiten Mal unglücklich verheiratet, hat vier Kinder und ist in finanzielle Engpässe geraten.

Er scheint einen Ausweg aus seiner Misere gefunden zu haben, als er zur Teilnahme an einer Preisfrage ins Silicon Valley eingeladen wird: Für die beste Antwort sind eine Million Dollar ausgelobt. Mit dem Gewinn der Preisfrage könnte Kraft alle seine Probleme lösen.

(btb Verlag, ISBN 978-3-442-71661-6)

Referentin und Gesprächspartnerin:

Gabriele Pennekamp