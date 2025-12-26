Vorsichtiger- im Internet

Fast täglich lesen Sie in der Zeitung von Betrugsfällen im Internet. Egal, ob nicht erhaltene aber bereits bezahlte Ware, Verkauf von Falsifikaten, oder einfach nicht vollständig von Ihnen gelesene Produktbeschreibungen.

Sie werden mit den gängigen Betrugsfällen im Internet bekannt gemacht. Kosten- und Abofallen werden ebenfalls besprochen. Das Publikum sollte dabei sensibilisiert werden, solche Vorgänge rechtzeitig zu erkennen und somit vor Schaden bewahrt bleiben. Auf welche Art versuchen die Betrüger an mein Geld oder meine Informationen zu gelangen? Wie kommen die Gauner gerade auf mich? Kann man Betrugsversuche erkennen? Wie kann ich verhindern, Betrugsopfer zu werden?

Referent: Armin Knorr,

www.vorsichtiger.de