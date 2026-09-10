Vorsorge-Kabarett: "Von der Schippe gesungen" - Gibt es ein Leben vor der Patientenverfügung?

Ein herrlich erfrischendes Musik-Kabarett zu einem herrlich unkonventionellen Thema.

Angesichts der Tatsache, dass das Leben endlich ist, insbesondere, weil man stets davon ausgeht, dass Alter, Krankheit und all die unschönen Begleiterscheinungen eines möglichst langen Lebens immer nur die anderen betreffen, nur nicht einen selbst, möchte man sich mit dem lästigen Thema Sterben erst gar nicht beschäftigen.

Warum die Auseinandersetzung mit der Für- und Vorsorge jedoch eine heiter-ironische sein kann, welche Vorteile das Ausfüllen einer Patientenverfügung mit sich bringt und auch für jüngere Menschen unabdingbar ist, dass diese auch nicht zu Depressionen führen muss, sondern zu einer befreienden Entspannung beitragen kann und wieso die Fahrt im Karussell des Lebens durchweg musikalisch verläuft, zeigt der Kabarettist und Liedermacher Uwe Spille mit pointierten Texten und Liedern, die wortwörtlich „von der Schippe gesungen“ sind.