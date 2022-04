Im Tübinger Jazzclub gibt es eine großartige Jamsession! Allerdings wird dort auf so hohem

Niveau musiziert, dass vielleicht für die Eine oder denAnderen die Hemmschwelle recht hoch ist,

einzusteigen und mit zu jammen.

Das wäre z.B. ein guter Grund, um zum Vorstadt-Jazz-Jam zu kommen!

Wir wollen Amateurmusikern die Möglichkeit geben, sich auf einer Session auszuprobieren. Zielgruppe sind erst mal die Musiker. Natürlich darf aber auch Unterstützungspublikum kommen!

Wichtig wäre es, sich schon mal mit Jazz-Standards auseinandergesetzt zu haben (z.B. mit Hilfe eines Realbooks) und bereits einige Schritte in der Improvisation gegangen zu sein. Man sollte sein Instrument, ein Realbook und Spiellaune mitbringen.

Eine Rhythmusgruppe aus überaus freundlichen Herren (Clemens Niederberger (Gitarre), Matthias Reimold (Klavier), Jonas Leuther (Schlagzeug), Dirk Amon (Kontrabass) eröffnet den Abend mit einigen Stücken. Danach ist jede/jeder eingeladen, in die Band einzusteigen. Gerne darf man sich ein bestimmtes Stück wünschen.

Das Ganze soll in Zukunft immer in den ungeraden Monaten an einem Montag im Vorstadttheater stattfinden (Klavier, Schlagzeug und Mikrofon sind vorhanden). Beginn: 20 Uhr

Zur Begleichung der Unkosten des Vorstadttheaters wird ein Beitrag von 5 € erbeten. Getränke können gekauft werden.

Fragen/Anregungen/Wünsche/Anmeldungen? = dirk.amon@gmx.de