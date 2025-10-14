„When you hit a wrong note, it's the next note that makes it good or bad“ (Miles Davis). „If you do not make mistakes, you do not play jazz“ (Kenny Barron).

Beim Vorstadt - Jazz - Jam haben Amateurmusiker die Möglichkeit sich auf einer Session auszuprobieren. Auf Jamsessions in Jazzclubs wird auf so hohem Niveau musiziert, dass die Hemmschwelle oft recht hoch ist, einzusteigen und mit zu jammen. Aber alle haben mal klein angefangen, z.B. bei uns, wo durchaus auch mal was schiefgehen kann. Eine Rhythmusgruppe aus überaus freundlichen Menschen (Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier) eröffnet den Abend. Dann darf mitgejammt werden.

Hausband:

Dirk Amon - b, voc

Richard Fux - p

Clemens Niederberger - git

Jonas Leuther - dr

Matthias Reimold - sax