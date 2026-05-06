Die „Vorstadtkrokodile“ sind beste Freunde. Hanna möchte dazugehören und muss dafür eine Mutprobe bestehen.

Auch ihr neuer Freund Kai wäre gern ein „Krokodil“. Olli, Maria, Frank und die anderen sind davon aber nicht begeistert. Doch dann werden die Krokodile zu Detektiven und wollen eine Einbruchsserie in der Papageien-Siedlung aufklären – und Kai kann ihnen wichtige Hinweise geben. Doch die neuen Erkenntnisse machen die Situation richtig kompliziert. Die Krokodile müssen schwierige Entscheidungen treffen.

Eine spannende Geschichte über Freundschaft, Zusammenhalt und gemeinsames Wachsen.