Vorstellung der Kultursaison 2026/2027

Ein festlicher, inspirierender Auftakt in die neue Spielzeit

Mit persönlichen Einblicken und Überraschungsmomenten

Tauchen Sie mit uns ein in die Kultursaison 2026/2027! Bei diesem besonderen Abend öffnen wir nicht nur symbolisch den Vorhang für das neue Programm der FILharmonie – wir lassen Sie live daran teilhaben. Künstler*innen der kommenden Saison geben exklusive Kostproben, Beteiligte erzählen Hintergründe, und musikalische Beiträge machen den Abend zu einem kurzweiligen Erlebnis voller Vorfreude.

Ob Tanz, Kabarett, Musical, Theater, Konzerte oder neue Begegnungen im Kulturzentrum der Bürger*innen – an diesem Abend bekommen Sie einen ersten, lebendigen Eindruck davon, was Sie erwartet. Wir begrüßen Sie mit einem Getränk und laden Sie ein, gemeinsam mit uns zu feiern, zu entdecken und ins Gespräch zu kommen. Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen, warmherzigen Abend, der Lust macht auf eine Saison voller Kultur, Begegnungen und inspirierender Momente.