Vortrag über Albanien

Eine Reise in Bildern durch das kleine Land auf der Balkanhalbinsel.

Jahrzehntelang war Albanien unter dem sozialistischen Diktator Enver Hoxha völlig abgeschottet von der Welt. Und bis heute denken wir Mitteleuropäer beim Stichwort Albanien eher an Armut, Blutrache und Kriminalität, als an einen unbeschwerten Urlaub.

Doch das kleine Balkanland befindet sich in einem enormen Wandel. Einerseits ist Albanien durch die lange Isolation in vielen Regionen noch sehr ursprünglich geblieben. Jahrhundertealte Traditionen konnten sich erhalten. Andererseits spielt der Tourismus, insbesondere an der Küste, eine immer wichtigere Rolle. Unsere Reise in Bildern führt zu großartigen Natur-Highlights in Albaniens Bergwelten, zu feinsten Sandstränden entlang der Adriaküste, an historische Weltkulturerbestätten im Landesinneren und in die boomende Hauptstadt Tirana.

Ergänzt wird dieser Vortrag mit vielen praktischen Reiseinformationen für alle, die Albanien auf eigene Faust entdecken möchten.