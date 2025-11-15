Vortrag über Goethe als Vordenker der Klimakatastrophe

In jeder Art seid ihr verloren - Die Elemente sind mit uns verschworen

Kulturzentrum Ludwigsburg Wilhelmstraße 9/1, 71638 Ludwigsburg

Bereits 1774 hat Johann Wolfgang von Goethe für die Natur unseres Planeten die Möglichkeit einer irreversiblen „Krankheit zum Tode“ definiert: durch Eingriffe des Menschen, an dem nur „wahr“ sei, dass er irrt.

Wie ist es dem Klassiker damals gelungen, die Kollateralschäden des planetarischen ZerstörungsIrrtums zu erkennen? Der Autor, Diplomat, Jurist und Kulturhistoriker Dr. Manfred Osten wird dieser Frage unter anderem am Beispiel der „Faust“-Tragödie nachgehen – und auch Goethes Therapievorschläge aufzeigen.

