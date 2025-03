Vortrag: „Die Politik des Gehörtwerdens" - Mitmachen und Aushalten mit Staatsrätin Barbara Bosch

Barbara Bosch ist seit 2021 Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung der Landesregierung Baden-Württemberg.

Bei Ihrem Vortrag in Schwäbisch Hall gibt sie Einblick in Theorie und Praxis der dialogischen Bürgerbeteiligung. Was braucht es, damit Bürgerbeteiligung gelingt? Was muss beachtet werden? Wie können auch diejenigen einbezogen werden, die normalerweise nicht gehört werden? Baden-Württemberg gilt bundesweit als Musterland für Bürgerbeteiligung. In einer modernen Demokratie reicht es nicht aus, dass Bürgerinnen und Bürger alle fünf Jahre wählen. Alltagsexpertinnen und -experten wollen ihre Empfehlungen an die Politik einbringen. Deshalb braucht es Möglichkeiten des Mitredens!

Im Haus der Bildung/ Raum S.3.04

Keine Voranmeldung erforderlich. Freier Eintritt.