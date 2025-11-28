Vortrag: „Es waren einmal zwei Schwestern“

„Es waren einmal zwei Schwestern“- die eine und die andere, miteinander verbunden, miteinander konkurrierend, bevorzugt, benachteiligt…

Welche Schwestern werden uns vorgestellt in der Literatur (in Märchen und anderen Geschichten, in Gedichten, in Romanen…), und wie werden sie uns vorgestellt? Kennen wir die eine oder die andere Schwester aus dem eigenen Leben? Es waren einmal- und nicht nur einmal! - zwei Schwestern- oder mehr als zwei Schwestern.

