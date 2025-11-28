Vortrag: „Es waren einmal zwei Schwestern“

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

„Es waren einmal zwei Schwestern“- die eine und die andere, miteinander verbunden, miteinander konkurrierend, bevorzugt, benachteiligt…

Welche Schwestern werden uns vorgestellt in der Literatur (in Märchen und anderen Geschichten, in Gedichten, in Romanen…), und wie werden sie uns vorgestellt? Kennen wir die eine oder die andere Schwester aus dem eigenen Leben? Es waren einmal- und nicht nur einmal! - zwei Schwestern- oder mehr als zwei Schwestern.

Anmeldung möglich unter: https://www.vhssha.de/programm/frauenakademie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5245003-T/kursname/Es%20waren%20einmal%20zwei%20Schwestern/kategorie-id/280/

Info

Haus der Bildung SHA.jpg
Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Vortrag: „Es waren einmal zwei Schwestern“ - 2025-11-28 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Vortrag: „Es waren einmal zwei Schwestern“ - 2025-11-28 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vortrag: „Es waren einmal zwei Schwestern“ - 2025-11-28 14:00:00 Outlook iCalendar - Vortrag: „Es waren einmal zwei Schwestern“ - 2025-11-28 14:00:00 ical

Tags