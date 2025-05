Vortrag „Ir seyt kein nutz“ - Rat der Reichsstadt Heilbronn und Gemeinde im Bauernkrieg

Im Rahmen der Sonderausstellung "ein unerhörte empörung" 500 Jahre Bauernunruhen in Schwäbisch Hall.

Vor 500 Jahren stand für ein paar Wochen die Welt Kopf. Nachdem sich die oberschwäbischen Bauern gegen Unterdrückung und Ausbeutung durch ihre Grundherren erhoben hatten, verbreitete sich die Nachricht von ihren Forderungen, den "Zwölf Artikeln", wie ein Lauffeuer. Sie forderten eine Änderung der sozialen Ordnung, eine Verringerung der Abgaben, stellten den Zehnt an die Kirche in Frage oder wollten ohne Strafe Wild jagen, Fische fangen und Holz aus den Wäldern nehmen dürfen. Bauern, Handwerker und Bürger, Männer wie Frauen, schlossen sich zu "Haufen" zusammen und zogen bewaffnet durch die Lande, um ein politisches Zeichen zu setzen. Sie plünderten, drohten und versuchten teilweise mit Drohungen und Gewalt ihre Forderungen durchzusetzen.

Die Bauernunruhen verliefen im südwestdeutschen Raum und in Thüringen, den Hauptgebieten der Erhebungen, höchst unterschiedlich. Auch im Umland von Schwäbisch Hall sammelten sich 4.000 Mann mit dem Ziel die Reichsstadt einzunehmen. Die Sonderausstellung stellt die Dynamik der Bauernunruhen in der Region in den Mittelpunkt. Sie beleuchtet die Hintergründe der Unruhen und räumt mit so manchem Klischee oder verklärten Bild auf. Denn gerade die Bauernunruhen haben im Laufe der Geschichte immer wieder unterschiedliche Interpretationen erfahren.