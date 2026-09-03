Vortrag: „Johannes Brenz - Kein Bildersturm in Schwäbisch Hall“

Im Rahme des Brenzjahr 2026 - Jubiäum 500 Jahre Johannes Brenz in Schwäbisch Hall.
„Johannes Brenz - Kein Bildersturm in Schwäbisch Hall“
Info
Brenzhaus Schwäbisch Hall Mauerstraße 5, 74523 Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen
Vortrag von Dr. Armin Panter
Brenzhaus Schwäbisch Hall Mauerstraße 5, 74523 Schwäbisch Hall
Im Rahme des Brenzjahr 2026 - Jubiäum 500 Jahre Johannes Brenz in Schwäbisch Hall.
„Johannes Brenz - Kein Bildersturm in Schwäbisch Hall“
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH