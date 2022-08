Vortrag „Perspektiven der Stadtentwicklung in Schwäbisch Gmünd“

Wie geht es weiter mit der Stadtentwicklung in Schwäbisch Gmünd nach der erfolgreichen Dekade der Landesgartenschauen und dem Stadtumbau an Rems und Josefsbach? Gibt es ähnlich starke Antriebe für die Zeit bis 2035? Die Pandemiejahre haben den öffentlichen Diskurs eingebremst, aber nicht die Ideen!

Klimaschutz, Klimaanpassung, Mobilitätswende und neue Formen von Arbeiten und Wohnen im Quartier mit neuen öffentlichen Räumen sind die Kardinalthemen. Da treffen wir alte Bekannte: Wie geht es mit der Innenstadt weiter?

Grüne Urbanität „2.0“ schreibt die Gmünder Erfolgsstory fort: Wird mehr Grün u.a. in der Altstadt eine Trendwende gestalten? Die Planung zum Sanierungsgebiet „Westliche Stadttor“ bietet Raum für eine Verlängerung des Remsparks nach Westen sowie eine Gesamtperspektive für die grüne Zone vom Hallenbad, über Normannia bis zum Nepperberg; und auf dem Hardt entstehen zusammen mit neuen Wohnungen Freiräume wie zu Gartenschauzeiten für die ganze Stadt. Wo finden Menschen in der Wüste eines leergefegten Wohnungsmarkts ihre Wohn-Oase? Schaffen bis zu 1.000 neue Wohnungen als Innenentwicklung in der West- und Oststadt in den nächsten Jahren da Abhilfe? Auf dem Hardt und in der Weststadt sind Projekte Teil der Internationalen Bauausstellung Stadtregion Stuttgart 2027.

Worum geht es da? Und warum sollte Gmünd da mitmachen? Schafft der neue Flächennutzungsplan ausreichend Spielraum?

Vortrag von Baubürgermeister Julius Mihm, Dipl.-Ing. Architekt, Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung.