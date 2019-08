Vortrag: „Pflegst Du noch oder bist Du auch schon krank?"

Pflegende Angehörige – der größte Pflegedienst der Nation. Droht ein Grundpfeiler des Pflegesystems wegzubrechen?

8,3 Millionen Menschen in Deutschland pflegen ihre Angehörigen.Die Gefahr, selbst krank zu werden, ist doppelt so hoch wie bei Personen, die nicht pflegen. Wer sind die Menschen,die pflegen, und was haben sie für Rahmenbedingungen, Unterstützung und Begleitung für die so wichtige und wertvolle Familienaufgabe und ihr Engagement?

Welche Anstrengungen unternehmen Politik, Gesundheitssystem, Kirche und Gesellschaft um Möglichkeiten zu schaffen, dass Pflege gut gelingen kann und eine bereichernde Zeit im Zusammenleben von Familien ist?

Referentin: Petra Kümmel, Gerontologin, Lehrerin für Pflegeberufe

Moderation: Ursula Werner

treffpunkt 50plus