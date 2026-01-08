Vortrag: „Wahres Königtum und Innere Berufung“

Im Rahmen der Kaspar Hauser Festspiele geht Dr. Markus Osterrieder auf das Erwachen des wahren Menschentums ein.
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Tagungszentrum Onoldia Ansbach Hofwiese 1, Nürnberger Str 30, 91522 Ansbach
Vorträge & Lesungen
von Dr. Markus Osterrieder
bis
Tagungszentrum Onoldia Ansbach Hofwiese 1, Nürnberger Str 30, 91522 Ansbach
Im Rahmen der Kaspar Hauser Festspiele geht Dr. Markus Osterrieder auf das Erwachen des wahren Menschentums ein.
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