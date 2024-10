Vortrag: „Wie kommt Papa in den Himmel, wenn er doch in der Erde ist?"

Trauerende Kinder verstehen und hilfreich begleiten. Referentin: Stephanie Witt-Loers.

In jeder Familie und in jeder Kita und Schule spielen Verlust und Trauer immer wieder eine Rolle, z. B. in Trennungssituationen, wenn eine Krankheit den Alltag verändert, das Spielzeug verlorengeht, ein Umzug oder der Abschied nach dem Tod eines Menschen ansteht. Oftmals sind Bezugspersonen, Erzieher:innen und Pädagog:innen hilflos und wissen nicht genau, wie Kinder in Verlust- und Abschiedssituationen ihren Bedürfnissen entsprechend begleitet und unterstützt werden können.

Wie reagieren Kinder in ihrer Trauer? Wie können wir sie verstehen und was brauchen sie in ihrer Situation?

Diesen und anderen Fragen wird der Vortrag mit Blick auf das gesamte Familiensystem nachgehen. Darüber hinaus sollen Möglichkeiten Abschiede zu gestalten, eine Sprache dafür zu finden und zu schauen, welche Rituale in einer Familie hilfreich sein können, aufgezeigt werden.

Daneben wird der Vortrag einen Überblick zu aktuellen wissenschaftlichen Auffassungen zum Thema Trauer, Todeskonzepten, Trauerreaktionen und Trauerprozessen beinhalten.

Im Anschluss an den Vortrag werden Fragen beantwortet und ein Austausch ist möglich.

Stephanie Witt-Loers ist Trauerfachberaterin (BVT e.V ), Kinder- und Familientrauerbegleiterin (BVT e. V. ), Sterbebegleiterin, Autorin, Entwicklerin von Trauertools, Dozentin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Seit vielen Jahren befasst sie sich mit dem Umgang von Sterben, Tod und Trauer. Stephanie Witt-Loers leitet das Institut Dellanima, ist Initiatorin und Leiterin des Kooperationsprojekts des Instituts Dellanima und des DRK „Leben mit dem Tod - trauernde Familien begleiten“. Sie bietet bundesweit, in Österreich, Luxemburg sowie in der Schweiz Fortbildungen an, hält Vorträge, Lesungen, berät und begleitet Kitas und Schulen in akuten Krisenfällen oder präventiv. Mit ihrer langjährigen Erfahrung arbeitet sie in der ambulanten Trauerbegleitung im Auftrag verschiedener Jugendämter und Kinderheime. In ihrer Praxis bietet sie Einzelberatungen und sowie Gruppenbegleitung für Menschen jeden Alters an.