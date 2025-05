Elfriede Lohse-Wächtler war 1929 für wenige Wochen und ab 1932 dauerhaft in einer psychiatrischen Anstalt.

In der damals entstandenen großen Zahl von Zeichnungen nach Mitpatientinnen sah man lange vor allem ihre eigene Befindlichkeit gespiegelt. Die Werke lassen sich aber auch anders interpretieren: als Festhalten der Künstlerin an ihrer gestalterischen Praxis und als Auseinandersetzung mit der Kunstentwicklung ihrer Zeit. In der Ausstellung Elfriede Lohse-Wächtler - „Ich als Irrwisch“.