Vortrag: „Zur Heimat erkor ich mir die Liebe“ - Mascha Kaléko

Mascha Kalékos Leben war nicht von Glück gezeichnet: Flucht und das Gefühl von Heimatlosigkeit prägten die 1907 geborene galizische Jüdin ebenso wie der frühe Tod ihres Sohnes und der Verlust ihres Ehemanns.

Mit ihrer Lyrik fand sie ein Ventil, um gegen die zahlreichen Schicksalsschläge anzuschreiben.

An diesem Nachmittag widmen wir uns zunächst in Form eines biografischen Vortrags der Dichterin, die in den 1930er-Jahren in Berlin berühmt wurde und bis heute eine große Leserschaft besitzt. Im zweiten Teil des Seminars werden wir gemeinsam ausgewählte Gedichte der Lyrikerin besprechen.

