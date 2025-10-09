Vortrag "1955 – Ein Schlüsseljahr im Kalten Krieg"

Zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hatte sich eine Konstellation herausgebildet, welche für die nächsten dreieinhalb Jahrzehnte die internationale Politik, vor allem jedoch die Lage in Mitteleuropa prägen sollte.

Geführt von den USA bzw. der UdSSR standen sich mit NATO und Warschauer Vertrag zwei Militärbündnisse feindlich gegenüber, in die nun jeweils auch die beiden deutschen Staaten integriert wurden. Deutschlandpolitisch war damit eine Festschreibung der deutschen Teilung auf unbestimmte Zeit verbunden.

Sicherheitspolitisch bedeutete dies, dass Bundesrepublik und DDR eigene Streitkräfte aufstellten und bei einer Eskalation des Ost-West-Konfliktes wahrscheinlich zum zentralen Kriegsschauplatz eines Dritten Weltkrieges geworden wären. Der Vortrag wird zunächst einen Überblick der grundlegenden politischen Entwicklungen geben, um dann schwerpunktmäßig Konzepte und Probleme der Wiederbewaffnung zu diskutieren.