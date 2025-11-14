Vortrag: 60. Venedig Biennale 2024

Foreigners Everywhere - Fremde überall

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Fünf Tage Venedig im Juni 2024.

Das größte Kunstfestival der Welt findet alle zwei Jahre statt und lockt viele tausend Besucher aus aller Welt in die Lagunenstadt. Auch in 2024 hat sich das wieder gelohnt. Das jedenfalls findet Dagmar Alberti, die sich seit insgesamt 12 Jahren und mit unterschiedlichen Freundesgruppen auf die Länderbeiträge, die Künstler und vor allem auf die Atmosphäre einlässt. Wie man gut dahin kommt, wo man wohnt und wie man diese riesige Kunstshow am besten für sich erschließt, darüber berichtet sie sehr gern.

Anmeldung möglich unter: https://www.vhssha.de/programm/frauenakademie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5245003-R/kursname/60%20Venedig%20Biennale%202024/kategorie-id/280/

