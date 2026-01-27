Vortrag: Abenteuer Menschlichkeit – 40 Tage ohne Geld zu Fuß durch Deutschland

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Gunther Reber kündigt seinen Job, lässt Sicherheit und Alltag hinter sich – und zieht los: 650 Kilometer zu Fuß, direkt ab der eigenen Haustüre, ohne Geld, im Vertrauen auf das Gute im Menschen.

Was er findet, sind berührende Begegnungen, gelebte Menschlichkeit und bewegende Geschichten. Ein inspirierender Vortrag über Mut, Werte und die Frage, was uns als Menschen verbindet. Ein Abend voller Geschichten, berührender Impulse und der Einladung, unser eigenes Miteinander neu zu denken.

Vortrag ohne Anmeldung.

Info

Vorträge & Lesungen
bis
