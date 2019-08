Vortrag: "Abraham - Vater des Glaubens"

Am Dienstag, 17. September um 19.30 Uhr - auch dieses Mal wieder im Evangelischen Gemeindehaus Bad Rappenau – wird die Reihe Vom Dialog zum Trialog in Heinsheim fortgesetzt.

Als Thema haben die Veranstalter gewählt: „Abraham – Vater des Glaubens“. Vertreter der drei Schriftreligionen sind dieses Mal Shaul Friberg, Hochschulrabbiner in Heidelberg, sowie die beiden schon bekannten Vertreter Imam Eyüp Besir für den Islam und Pfarrer Franziskus Eisenbach für das Christentum.

Es wird spannend werden, wie in den drei Schriftreligionen Abraham, der in allen drei Religionen als Vater des Glaubens gilt, in seinem Leben und Wirken dargestellt wird.

Der Eintritt ist wie stets frei. Eine freiwillige Spende für die Fahrtkosten und den Fortgang der Restaurierung der Ehemaligen Synagoge Heinsheim ist hoch willkommen. Adresse des Evangelischen Gemeindehauses: Kirchplatz 3, 74906 Bad Rappenau. Parkmöglichkeiten hinter dem Rathaus.