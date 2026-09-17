Vortrag: Allein oder im Team? Pflanzen zeigen, wie es wirklich funktioniert

VHS Haus Göppingen Mörikestraße 16, 73033 Landkreis Göppingen

Allein oder im Team? Pflanzen zeigen, wie es funktioniert

Auch im Garten gilt: Gemeinsam ist man stärker.

Martin Jeutter zeigt, wie Pflanzen, Bodenorganismen, Mykorrhiza-Pilze und Insekten zusammenwirken und ein gesundes Gleichgewicht schaffen.

​Sie erfahren, wie sich Pflanzen gegenseitig unterstützen, wie Pilze Wurzeln stärken, wie lebendiger Boden Wachstum fördert und Insekten das Ökosystem prägen – plus Tipps, wie Sie diese Verbindungen im eigenen Garten fördern und Vielfalt sowie Vitalität erhalten.

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