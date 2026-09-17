Vortrag: Allein oder im Team? Pflanzen zeigen, wie es wirklich funktioniert

Allein oder im Team? Pflanzen zeigen, wie es funktioniert

Auch im Garten gilt: Gemeinsam ist man stärker.

Martin Jeutter zeigt, wie Pflanzen, Bodenorganismen, Mykorrhiza-Pilze und Insekten zusammenwirken und ein gesundes Gleichgewicht schaffen.

​Sie erfahren, wie sich Pflanzen gegenseitig unterstützen, wie Pilze Wurzeln stärken, wie lebendiger Boden Wachstum fördert und Insekten das Ökosystem prägen – plus Tipps, wie Sie diese Verbindungen im eigenen Garten fördern und Vielfalt sowie Vitalität erhalten.