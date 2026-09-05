Vortrag "Online sicher unterwegs" der Präventionsstelle der Kripo Heilbronn Aktionen Vortrag

Online ist heute fast alles möglich. Doch worauf ist zu achten und welchen Gefahren bringt das Unterwegssein in der digitalen Welt mit sich?

Kriminalhauptkommissar Daniel Rost klärt über diverse Themen wie Systemsicherheit und Computerviren, Gefahren von Links und Anhängen in E-Mails, sicheres Einkaufen im Internet, Phishing, Identitätsdiebstahl, Gefahren beim Online-Banking und Kostenfallen im Internet und Online-Betrugsmaschen auf.