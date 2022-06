Vortrag: Antioxidantien, freie Radikale und Co.: Wie super sind Superfoods?

Immer wieder liest man, dass so genannte freie Radikale wichtige Strukturen unserer Zellen schädigen und so unserer Gesundheit schaden. Die Natur setzt diesen „Schädlingen“ Radikalfänger entgegen, so genannte Antioxidantien. Früchte, Getreide und pflanzliche Lebensmittel, die reich an solchen Antioxidantien oder auch anderen wertgebenden Inhaltsstoffen sind, werden häufig als Superfoods angepriesen und genießen teils Kultstatus. Doch was ist dran an der Schadwirkung der Radikale und den Superhelden unter den Lebensmitteln?

Prof. Dr. Jan Frank von der Universität Hohenheim räumt in seinem Vortrag mit den Mythen rund um freie Radikale und Antioxidantien auf und erklärt, ob Lebensmittel wirklich super sein können.

Der Vortrag findet im Rahmen der VHS-Vortragsreihe „Fragen an die Wissenschaft“ in Kooperation mit der Universität Hohenheim statt.

TREFFPUNKT Rotebühlplatz – Theodor‐Bäuerle‐Saal

Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart

Die Teilnahme ist kostenlos, es ist aber eine Anmeldung unter https://vhs-stuttgart.de/anmeldung erforderlich.

Der Vortrag hat die Kursnummer 221-16840.