Vortrag: Archäologische Funde zur Heimatgeschichte

Die bauliche Umgestaltung des Innenraumes der Martinskirche erlaubte neue Einblicke in die Baugeschichte der Kirche. Auch zu den ersten Grabungen dort im Jahre1963 gibt es neue Erkenntnisse. Auch bei der vom Land BW durchgeführten Sanierung der Kasemattenmauern am Kirchheimer Schloss konnten interessante Beobachtungen gemacht werden. In Owen wurde vom Landesamt für Denkmalpflege Esslingen und im Anschluss daran auch von der Kirchheimer Archäologie-AG eine Sondage in der Beurener Straße durchgeführt, die wichtige Einblicke in die Frühgeschichte der Owener Siedlung in der Au vor der Stadtgründung im späteren 12. Jahrhundert erlauben. Dabei konnten zudem Beobachtungen gemacht werden, die auch für das ganze untere Lautertal von Bedeutung sind. Neue Erkenntnisse zu dem auch für Kirchheim u. T. wichtigen Thema der Vergrabung von sogenannten Nachgeburtsgefäßen, hat eine Tagung in Bönnigheim am Neckar zu Tage gefördert. In Kirchheim gilt dies vor allem für viele Befunde, die in alten Gewölbekellern gemacht wurden.