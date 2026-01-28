Vortrag: Armenien – Eine Entdeckungsreise

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Der Vortrag „Armenien – Eine Entdeckungsreise“ bietet eine Rundreise durch ein vielfach noch unbekanntes Land im Südkaukasus.

Entlang der Route von Jerewan zu bedeutenden Klosteranlagen im Süden und Norden werden zentrale Aspekte der armenischen Geschichte und Kultur vorgestellt. Anschauliches Bildmaterial aus den Jahren 2017 bis 2025 veranschaulicht den Zauber des Sevan-Sees, charakteristische Merkmale der armenischen Architektur sowie Elemente der landestypischen Küche.

Im abschließenden Teil des Vortrags werden zudem ausgewählte Ereignisse der jüngeren Geschichte Armeniens thematisiert.

Info

Haus der Bildung SHA.jpg
Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Vortrag: Armenien – Eine Entdeckungsreise - 2026-03-24 18:30:00 Google Yahoo Kalender - Vortrag: Armenien – Eine Entdeckungsreise - 2026-03-24 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Vortrag: Armenien – Eine Entdeckungsreise - 2026-03-24 18:30:00 Outlook iCalendar - Vortrag: Armenien – Eine Entdeckungsreise - 2026-03-24 18:30:00 ical

Tags