Der Vortrag „Armenien – Eine Entdeckungsreise“ bietet eine Rundreise durch ein vielfach noch unbekanntes Land im Südkaukasus.

Entlang der Route von Jerewan zu bedeutenden Klosteranlagen im Süden und Norden werden zentrale Aspekte der armenischen Geschichte und Kultur vorgestellt. Anschauliches Bildmaterial aus den Jahren 2017 bis 2025 veranschaulicht den Zauber des Sevan-Sees, charakteristische Merkmale der armenischen Architektur sowie Elemente der landestypischen Küche.

Im abschließenden Teil des Vortrags werden zudem ausgewählte Ereignisse der jüngeren Geschichte Armeniens thematisiert.