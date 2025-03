Vortrag "Bürgerliche Rechte und Freiheiten im Königreich Württemberg (1815-1871).

Zweiter Vortrag der Vortragsreihe "Vom Untertanen zum freien Bürger. Bürgerliche Recht und Freiheiten im Wandel der Epochen."

Herausforderung des Staates und Mobilisierung der GesellschaftBürgerliche Rechte und Freiheiten im Königreich Württemberg (1815-1871)

Bekanntlich war das Königreich Württemberg schon früh ein Verfassungsstaat, der seinen Untertanen gewisse politische Rechte konzedierte, und die Tatsache, dass der Funken der 1848er-Revolution „im Ländle“ nicht so lodernd aufflammte wie etwa im benachbarten Großherzogtum Baden, deutet darauf hin, dass sich hier eine politische Kultur etabliert hatte, die auf Ausgleich und Kompromiss setzte.

Welche Handlungsspielräume eröffneten sich dadurch dem Bürgertum, gerade auch auf lokaler Ebene? Wie stand es um die bürgerlichen Partizipationschancen zwischen Wiener Kongress und Reichsgründung? Welche Erwartungen hinsichtlich der Rechtsstellung des Bürgers blieben gleichwohl unerfüllt?

Und welchen Platz fanden eigentlich die Frauen in der bürgerlichen Gesellschaft, von der nun immer lauter die Rede war?

Referent: Dr. Carsten Kretschmann lehrt seit 2005 Neuere Geschichte am Historischen Institut der Universität Stuttgart. Nach dem Studium der Geschichte, der Germanistik und des Öffentlichen Rechts hat er sich in verschiedenen Publikationen immer wieder mit der Rolle von Bürgertum und Bürgerlichkeit im 19. und 20. Jahrhundert auseinandergesetzt. Zurzeit ist er maßgeblich an einem Projekt beteiligt, das sich unter dem Titel „Wehrhafte Demokratie“ mit der totalitären Herausforderung der demokratischen Gesellschaft beschäftigt. In einem aktuellen Buchprojekt geht er am Beispiel von Kongressen und Konferenzen des 19. Jahrhunderts der Frage nach, wie es in der Vergangenheit möglich war, außenpolitische Konflikte auf diplomatischem Weg zu lösen – und zu welchem Preis dies gelang.