Vortrag: "Basiskurs Demenz Partner

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

In diesem Kurs werden neben Informationen zum Krankheitsbild Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt. Denn Menschen mit Demenz brauchen eine sensible Nachbarschaft und Umgebung, um möglichst lange zuhause leben zu können.

Träger der Initiative ist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.

Alle Informationen zur Kampagne finden Sie unter: www.demenz-partner.de 

In Kooperation mit der Fachgruppe "Leben mit Demenz"

Dozentin: Regine Hammer

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesundheit-psychologie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5291008/kursname/Basiskurs%20Demenz%20Partner/kategorie-id/226/

