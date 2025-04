VORTRAG: Burnout - Raus aus dem Hamsterrad! Gesunder Umgang mit Stress. Der Männervortrag...

Mediale Reizüberflutung. Das Gefühl, das Leben wird ständig komplexer und komplizierter und Zeit eine immer knappere und wertvollere Ressource. Wie verhindere ich in diesem Szenario Überforderung, Erschöpfung, Burnout? Wie grenze ich mich ab und wie besiege ich meinen eigenen Perfektionismus? Wie gehe ich sorgsam und bewusst mit mir, meiner Beziehung und Familie um? Wie erreiche ich die Balance zwischen den verschiedenen Erwartungen in Beziehung, Familie und Beruf? Der Referent Uwe Meinhardt wird in seinem Vortrag diese und weitere Fragen anhand von vielen Beispielen aus seiner Beratungspraxis beantworten und mit Ihnen diskutieren.

Vortrag mit Uwe Meinhardt