Vortrag: Christlich leben mitten in der Krise

Was kann ein spezifisch christlicher Beitrag zum sozial-ökologischen Wandel sein, der uns bevorsteht?

Ein ganzheitlicher Blick auf den Wandel zeigt, dass dieser sehr große spirituelle Fragen aufwirft und in diesem Kontext auch christliche Ressourcen angefragt sind. Wäre nicht Hoffnung als immer wieder neu zu erringende Haltung, Tugend und Tätigkeit dabei ein wesentlicher Punkt? Und wie kann diese gestärkt, genährt und vertieft werden?“

Der Referent, Fabian Moos, hat im Juni beim Abschluss der Pastoralvisitationen in der Experimenta bereits das Publikum in Bann gezogen. Mit diesem Vortrag und einem Workshop am Folgetag wird er die Ressource der Hoffnung und unsere menschlichen Möglichkeiten angesichts unserer Talente vertiefend in den Blick nehmen.

Vortrag und Workshop können einzeln besucht werden. Details zum Workshop siehe www.keb-heilbronn.de (Kurs-Nr.: 24209).

Fabian Moos SJ, Mitarbeiter am Ukama-Zentrum für sozial-ökologische Transformation, Nürnberg