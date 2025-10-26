Vortrag: Christo und Jeanne-Claude „Ein Leben für die Kunst“

Das bemerkenswerte Paar Christo und Jeanne-Claude verband ihr Leben mit der Kunst. Anlässlich der aktuellen Ausstellung „Verhüllt, verschnürt, gestapelt - Christo und Jeanne-Claude.

Sammlung Würth" im Museum Würth in Künzelsau gibt Matthias Koddenberg Einblick in Leben und Werk des Künstlerpaars. Matthias Koddenberg (*1984) war mehr als 20 Jahre eng mit Christo und Jeanne-Claude befreundet, gehörte zur „Arbeitsfamilie“ des Künstlerpaares und war regelmäßiger Gast in ihrem New Yorker Studio. Heute arbeitet er als Berater für die Christo and Jeanne-Claude Foundation und ist Teil des Teams, das ihr Vermächtnis am Leben erhält. In seinem Vortrag berichtet Koddenberg über seine Begegnungen mit dem Künstlerpaar und stellt ihr 60 Jahre umfassendes Schaffen vor. Im anschließenden Gespräch mit dem Publikum steht er für Fragen zur Verfügung. Christo und Jeanne-Claude „Ein Leben für die Kunst“ Lichtbildvortrag von Matthias Koddenberg Alma Würth Saal, Museum Würth, Künzelsau Eintritt frei, begrenzte Platzzahl.

Anmeldung ausschließlich per Onlineformular unter www.KunstKultur.wuerth.com