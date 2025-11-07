Vortrag: Darm in Not?!

Verdauung und Stoffwechsel im Alltag unterstützen

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Unsere Verdauung ist essentiell für den Abbau von Nahrung und Energiegewinnung. Viele wissen jedoch wenig darüber, wie sie die beteiligten Organe unterstützen können.

Sprichwörter wie "gut gekaut ist halb verdaut", "bitter im Mund, im Magen gesund" oder der Stress, der "auf den Magen schlägt" verdeutlichen die Verbindung zwischen Ernährung, Verdauung und Lebensstil. Dieser Kurs bietet praktische und theoretische Einblicke in die Naturheilkunde zur Unterstützung des Verdauungssystems, einschließlich einer Demonstration zum Anlegen eines Leberwickels. 

Mitzubringen: Eine Tasse, ein kleines Schraubglas und einen Teelöffel

Anmeldung möglich unter: https://www.vhssha.de/programm/frauenakademie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5245003-Q/kursname/Darm%20in%20Not/kategorie-id/280/​​​​​​​

Info

Haus der Bildung SHA.jpg
Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Vortrag: Darm in Not?! - 2025-11-07 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Vortrag: Darm in Not?! - 2025-11-07 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vortrag: Darm in Not?! - 2025-11-07 14:00:00 Outlook iCalendar - Vortrag: Darm in Not?! - 2025-11-07 14:00:00 ical

Tags